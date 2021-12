Cucinelli punta a ridurre del 60% i gas serra entro il 2028

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - La casa di moda Brunello Cucinelli si pone l'obiettivo di ridurre le sue emissioni di gas effetto serra del 60% nel periodo del piano decennale 2019-2028. Lo ha annunciato l'azienda di Solomeo. Dopo la partecipazione straordinaria di Brunello Cucinelli come relatore al G20 di Roma, si è discusso dell'idea di capitalismo umanistico e umana sostenibilità nel consueto consiglio di amministrazione di fine anno. In particolare con l'obiettivo di fissare il target delle emissioni per i decenni a venire. "La nostra casa di moda - si legge ancora nel comunicato - è altresì fortemente impegnata nel contribuire a migliorare il clima nel nostro pianeta, la tipologia dei nostri manufatti con alta manualità e artigianalità contempla delle basse emissioni, ciò nonostante cerchiamo con grande responsabilità e dedizione di trasmettere questo serissimo impegno a tutti i nostri partner". Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda, ha parlato di "un 2021 bellissimo". "Che noi definiamo - ha aggiunto - anno del riequilibrio, con una crescita del fatturato vicina al 30% che ci ha consentito di recuperare totalmente la perdita avuta del 10% nell'anno 2020, così da riprendere il nostro solido e sereno cammino verso gli obbiettivi del piano 2019-2028. Dopo l'emozionante partecipazione come relatore in occasione del G20 in Roma lo scorso ottobre, dove il nostro stimatissimo presidente Draghi mi aveva chiesto di portare la mia testimonianza sulla nostra idea di vita e di lavoro e in tutto ciò che chiamiamo Capitalismo umanistico e umana sostenibilità, desideravo condividere queste grandi riflessioni umane con tutto il consiglio di amministrazione nonché con la comunità finanziaria tramite una call prenatalizia dedicata e altresì fissare definitivamente gli obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2028, anno della fine del piano decennale". (ANSA).