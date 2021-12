Alla Maison Celestino l'Award Cambiamenti Climatici

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Maison Celestino, storica casa di moda con base in Calabria, ha ricevuto il premio "Cambiamenti Climatici e Immigrazione 2021", conferito a realtà produttive e alte personalità che si sono distinte nel modo della politica, delle istituzioni e delle imprese nei vari ambiti del sociale e dell'economia sostenibile. Il premio sarà consegnato a Caterina Celestino, portavoce della maison. La cerimonia di consegna dei premi, alla quale sono attesi tra gli altri il ministro del Lavoro Andrea Orlando, l'ex viceministro agli Interni Matteo Mauri ora responsabile immigrazione Pd e lo Chief Corporate Affairs del Gruppo Ferrovie dello Stato Massimo Bruno, si terrà giovedì 16 dicembre nel Complesso Monumentale dei Piceni, a Roma.

Un riconoscimento che tributa alla Maison il merito, dopo una lunga storia familiare nel settore tessile di pregio artistico, di avere innovato una ormai secolare tradizione produttiva fino a calcare le passerelle dell'alta moda. Testimone della rigorosa interazione tra sviluppo economico, innovazione tecnologica e tutela dell'ambiente, Maison Celestino è stata designata quale realtà che nasce e si è consolidata negli anni nel rispettoso equilibrio tra matrice identitaria, rigoroso impiego di fibre naturali nella realizzazione dei suoi tessuti, innovazione nella rielaborazione stilistica dei disegni creati in trama e nella sempre mirata spinta verso le nuove tendenze della moda di oggi.

Infine, a coronare un anno che segna a livello globale il momento di ripartenza verso una energica crescita economica, Maison Celestino annuncia per sabato 18 dicembre l'inaugurazione del nuovo showroom romano nella nuova location di via della Vite, nel cuore Tridente della capitale. A Roma sarà presentato "Eugène", delicata fragranza per ambiente che porta il nome del fondatore della Maison. (ANSA).