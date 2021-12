Chanel Metiers d'Art sfila in nuova sede di alto artigianato

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Dal 2002, la collezione Chanel Métiers d'art è un appuntamento annuale che rende omaggio all'artigianato dell'alta moda. Per presentare la sfilata della nuova collezione Virginie Viard, direttore artistico della maison, ha scelto Le19M, il nuovo edificio cuore pulsante dei Metiers d'Art, progettato dall'architetto Rudy Ricciotti, 25.500 mq di superficie, forma triangolare, altamente innovativo e progettato nel rispetto dell'ambiente. Vi lavorano 600 persone.

Ma Le19M è anche uno spazio multidisciplinare attraverso la sua Galerie, dove si è svolta la sfilata.

I Métiers d'art riuniscono diverse centinaia di ricamatori, piumai, orafi, pieghettatori, calzolai, cappellai, modisti, guantai, conciatori, pellettieri, con sede in Francia, Italia, Spagna e Scozia. Attraverso un dialogo creativo, l'insieme del savoir-faire perpetuato da questi artigiani contribuisce a rendere ogni creazione un pezzo unico. La fruttuosa conversazione tra la maison Chanel e i Métiers d'art è stata avviata dalla stessa Gabrielle Chanel, che ha fatto appello alle abilità dei migliori artigiani di Parigi, tra cui il calzolaio Massaro, il fiorista Lemarié e l'orafo Goossens. Nel 1985 Chanel ha avviato il processo di acquisizione di questi mestieri, come mezzo per garantirne la durata, consentire la ricerca creativa, sostenere il loro sviluppo e formare nuovi artigiani. Oggi, i Métiers d'art riuniscono circa 40 Maison d'art e fabbriche, che rappresentano oltre 6600 dipendenti di tutte le generazioni e provenienze che lavorano con Chanel e altri grandi nomi della moda in Francia e nel mondo. Per Chanel era necessario incarnare questo patrimonio con un luogo attuale, le19M. Quest'anno, undici Maisons d'art sono state riunite in questo nuovo sito dedicato ai Métiers d'art, situato tra il comune di Aubervilliers e il 19/o arrondissement di Parigi: le ricamatrici Lesage, assieme a Lesage Intérieurs e la sua School of Art Embroidery e Montex, con il suo dipartimento di decorazione MTX, il calzolaio Massaro, il creatore di piume e fiori Lemarié, il modista e cappellaio Maison Michel, il plissettatore Lognon, lo specialista della flou Paloma e l'orafo Goossens. Infine il marchio di lingerie e beachwear Eres.

(ANSA).