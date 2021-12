Cozy-chic, lo stile "morbidoso" contagia il guardaroba

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Dall' homewear all'outwear, nella moda invernale si fa largo lo stile cozy-chic, che mutua dalla lingua inglese la parola cozy per indicare qualcosa di comodo, accogliente, confortevole, "morbidoso". Ma chic, quindi elegante, adatto a tutte le migliori occasioni e anche a situazioni di relax in giornate outdoor. Siamo nel pieno della nuova tendenza figlia della pandemia, che dopo aver sdoganato l'homewear, i pigiami e le tute, nel guardaroba di tutti i giorni, ora promuove la maglieria e i capi morbidamente cozy, a tendenza del momento. Ma entriamo nel vivo delle proposte per capire meglio la novità.

E' decisamente cozy-chic il maglione firmato Malo. Un capo prezioso in puro cashmere, caldo e avvolgente con il suo collo alto, traforato e decorato con fettucce in cashmere colorate, inserite a mano. Anche la proposta di Ermanno Scervino che abbina alla sottoveste di seta un ampio maglione color caramello rientra nella nuova tendenza dell'abbigliamento da "coccole".

E' cozy-chic anche la collezione Holiday 2021 di H&M che vuole catturare lo spirito delle vacanze natalizie e delle notti invernali di festa. Da Max Mara la maglieria è una perfetta alchimia di intrecci, forme e colori naturali. Anche Alberta Ferretti con la collezione autunno-inverno 2021 sceglie di vestire la sua donna con tessuti preziosi e piacevoli da indossare. Per la stagione holiday 2021, Alanui, brand fondato da Carlotta e Nicolò Oddi, invita a immaginare una settimana da trascorrere in montagna. Ecco allora gli inconfondibili cardigan in morbido cashmere, sono capi perfetti per lasciarsi avvolgere, come in un caldo abbraccio. Traendo ispirazione dai motivi Fair Isle, la maglieria Alanui si arricchisce di decorazioni jacquard che riprendono le mille forme dei fiocchi di neve, palme e stelle di Natale, o sfoggia patch ricamati da palme tropicali, che donano un tocco esotico anche ai maglioni girocollo. (ANSA).