Emporio Armani e C.P. company lanciano collezione uomo

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Festeggiano insieme i rispettivi anniversari Emporio Armani e C.P. Company, la linea fondata nel 1971 da Massimo Osti, con una collezione speciale uomo che fonde i rispettivi DNA. Il quarantesimo anniversario di Emporio, che celebra la linea per i giovani, coincide infatti con il cinquantesimo di C.P. Company, marchio caratterizzato dall'approccio sperimentale, il design concreto e l'innovativo trattamento di tessuti e tinture.

Questa collaborazione - viene spiegato - nasce da una comunanza di visioni e di intenti: la volontà di innovare rispondendo ai bisogni del pubblico con prodotti di impatto, dalla forte personalità. Così elementi distintivi di C.P.

Company, come la tintura in capo e le forme ispirate all'abbigliamento militare, sono contestualizzati da Emporio Armani all'interno del suo lessico di linee pure e design essenziale, colori neutri e metropolitani.

La collezione fonde le peculiarità dei due brand: i capi iconici maschili di Emporio come il bomber, l'impermeabile, la giacca con il collo a listino, incontrano i parka con le lenti inserite nel cappuccio, i blouson e gli anorak, oltre ai pantaloni cargo di C.P. Company, in una palette decisamente armaniana di blu profondi e bianchi.

La collezione è disponibile a Milano presso gli store Armani/Manzoni 31 e C.P. Company e dal 13 dicembre su armani.com, 50.cpcompany.com ed in selezionati store dei due marchi a livello globale. (ANSA).