Al Politecnico Centro Ricerche Gianfranco Ferré

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Raccoglie l'immenso patrimonio lasciato dallo stilista, laureatosi al Politecnico di Milano nel 1969, il Centro Ricerche Gianfranco Ferré, che nasce nell'Università milanese grazie alla scelta della famiglia Ferré di donare al Politecnico di Milano sia l'archivio sia la sede di via Tortona, progettata da Franco Raggi.

L'attuale patrimonio della Fondazione Ferré - nata nel 2008, l'anno dopo la scomparsa del grande stilista - è costituito da più di 150.000 documenti tra schizzi, disegni tecnici, foto, abiti e accessori, oggetti, libri, riviste, filmati, rassegne stampa, scritti, lezioni e appunti dello stilista.

L'archivio, riconosciuto patrimonio "di particolare interesse culturale" dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, oggi entra a far parte del sistema Archivi Storici del Politecnico di Milano.

Coordinato dal Dipartimento di Design, il Centro di Ricerca Ferré intende fondere le abilità, le conoscenze tecnico-scientifiche e la cultura del progetto del Politecnico di Milano con il patrimonio relativo alla storia, alla cultura e alle tecniche della moda conservato e valorizzato dalla Fondazione Gianfranco Ferré. (ANSA).