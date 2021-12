Vngrd. The book celebra brand da cui è nato Octopus

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - VNGRD. The book è il libro che celebra il brand di abbigliamento nato a Milano nel 2005, come espressione creativa di un gruppo di designer e artisti che avevano vissuto per anni nel cuore underground della città.

Grazie a un approccio al design molto particolare e al rifiuto di obbedire alle usanze commerciali di un mondo che stava uscendo da un modello tradizionale al panorama ultra-connesso di oggi, VNGRD ha messo in discussione tutto e ha connesso molte delle persone che sarebbero successivamente diventate protagoniste dello zeitgeist.

Guidato dalla direzione creativa di Giorgio Di Salvo, uno dei due fondatori, VNGRD ha velocemente acquisito uno status di culto, accumulando collaborazioni con brand come Stussy, Super, Fuct e Slam Jam, ricevendo il riconoscimento tra gli altri di Kanye West, e gettando i semi che avrebbero fatto nascere il brand Octopus: il motivo con i tentacoli è infatti nato come una grafica di VNGRD nel 2006. Per celebrare il rapporto speciale con il brand, Octopus ha realizzato anche una capsule di capi originali Octopus VNGRD, fedeli alla prima release del 2006 fino all'ultimo dettaglio. Un remake delle prime due colorazioni della felpa Octopus, grigia e viola, rilasciate per la collezione A/I 2006, più la prima t-shirt Octopus, rilasciata per la collezione P/E 2007.

Il libro, 336 pagine, 60 euro, edito da Rizzoli, è un archivio completo della produzione grafica e stilistica del brand, compresi pezzi mai visti e sguardi dietro le quinte, con contributi scritti di Marcelo Burlon (fondatore di County of Milan), Virgil Abloh, lo stilista scomparso prematuramente pochi giorni orsono, fondatore di Off White, Erik Brunetti (fondatore di Fuct), Massimo Torrigiani (fondatore di Boiler e Fantom), Alessio Ascari (fondatore di Kaleidoscope), Federico Sarica, responsabile dei contenuti editoriali, GQ Italia, caporedattore, Rivista Studio, e tanti altri con i servizi fotografici di Francesco Nazardo e Jim C. Nedd. (ANSA).