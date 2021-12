Moda nuova licenza con Akoni Group per Valentino Eyewear

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La Maison Valentino annuncia un nuovo accordo di licenza esclusiva con Akoni Group, con sede in Svizzera, per la progettazione, produzione e distribuzione mondiale di eyewear Valentino. L'accordo decennale entrerà in vigore a partire da luglio 2022. La collezione di lancio sarà presentata ufficialmente con la sfilata Valentino Spring/Summer 2023.

"Luxottica Group e Maison Valentino annunciano che a partire dal 1 dicembre 2021, il contratto di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali in tutto scadrà il 30 giugno 2022, dopo 5 anni. La partnership continuerà fino alla scadenza dell'accordo", è scritto in una nota. (ANSA).