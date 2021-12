I capi Max Mara The Cube diventano sostenibili

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Max Mara The Cube, l'iconica linea di capospalla imbottiti e rivestiti in tela impermeabile, diventa sostenibile. I capospalla di Max Mara vengono realizzati con fibre sostenibili ottenute dalla naturale pettinatura del cammello. Grazie al processo dell'upcycling, i materiali di scarto derivanti dalla confezione dei cappotti sono recuperati per dare origine al Cameluxe, un materiale finissimo usato come imbottitura per una nuova generazione di The Cube, il sistema integrato di capispalla e accessori. Con The Cube, parka, cappotti, giacche travel sono tutti rivestiti di tessuto anti-goccia esternamente che ora sarà rivestito di Cameluxe, assolutamente green. Il Cameluxe punta a mettere in discussione l'idea diffusa dell'impatto ambientale della produzione di capi di moda dando nuova vita ai materiali di lusso che altrimenti sarebbero inutilizzati, diminuendo così il consumo energetico e idrico, la produzione di rifiuti e le emissioni di Co2. Max Mara The Cube è un sistema integrato di capispalla e accessori nato nel 2008. Grazie al suo design innovativo, è stato incluso nelle collezioni dei Musei statali di Berlino e del Fit di New York, dov'è stato esposto come "oggetto di culto" all'interno della mostra "Moda e tecnologia". (ANSA).