Dopo la scarpa, il Calzolaio d'oro lancia borsa da Guinness

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Dopo la scarpa più costosa al mondo, Antonio Vietri, in arte il Calzolaio d'oro, punta a un nuovo primato: la borsa 'crypto' da Guinness. Il costo è da mille e una notte: 5 milioni di dollari. La presentazione avverrà a Torino il 3 febbraio, nel primo Italian Meeting di Baby Dodge sul mondo crypto con un focus sul progetto Baby Dodge Coin. Sarà organizzato a Torino nell'ambito della prima Italian Crypto Fashion Week, in programma dall'1 al 3 febbraio.

Baby Dodge Coin, fondata nel giugno 2021 dall'idea di Christian Campisi, ha visto in soli sei mesi il gradimento di un milione di investitori. Tra gli obiettivi del Token c'è la salvaguardia di cani bisognosi e per questo ha donato a varie associazioni oltre 200.000 dollari.

Sulla borsa trapelano alcune indiscrezioni. Oltre all'impiego di materiali pregiati e la fusione con le nuove tecnologie, utilizzerà il logo del token, un cucciolo di cane, come elemento distintivo. Per renderla più esclusiva il Calzolaio d'oro realizzerà un unico esemplare, con numero seriale 1 di 1.

Per partecipare al meeting basta registrarsi sul sito icfw.it o scrivere all'indirizzo info@icfw.it. Il meeting è gratuito. Per assistere alle sfilate e alla presentazione in anteprima mondiale della borsa bisognerà andare sul sito https://www.gofundme.com/babydogecoin e fare una donazione che la stessa sera verrà 'girata' a un'associazione benefica italiana. (ANSA).