Armani dice addio alla lana d'angora

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Il Gruppo Armani non utilizzerà più lana d'angora per tutte le collezioni delle sue linee dall'autunno-inverno 2022/2023, aggiungendola all'elenco dei materiali esclusi dalla propria fur free policy.

"Sono lieto - dice Armani - di annunciare l'eliminazione della lana d'angora da tutte le collezioni del Gruppo, a testimonianza di un impegno tangibile per il controllo delle proprie produzioni rispetto alla tutela del mondo naturale.

Credo da sempre nell'innovazione e nella ricerca di nuovi materiali e di metodi innovativi per il trattamento delle materie prime tradizionali". Nel 2016, in accordo con la Fur Free Alliance, il Gruppo aveva comunicato l'abolizione dell'uso di pellicce animali da tutti i suoi prodotti. (ANSA).