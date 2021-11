Moda: Franz Kraler vince l'UK Fashion Film Festival

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - 'Call to the Wild', fashion Film italiano prodotto dalla Maison Franz Kraler, scritto e diretto da Arturo Delle Donne, alla sua prima opera di narrativa, ha vinto a Manchester la seconda edizione dell'UK Fashion Film Festival, concorso internazionale dedicato alle opere di moda provenienti da tutto il mondo.

Tra 800 film presentati e 75 candidature, il film ha vinto il Premio come migliore regia ed era in nomination come miglior storia e fotografia.

Stile e natura incontaminata sono gli elementi cardine del corto girato sulle montagne di Dobbiaco, realizzato e distribuito da West 46Th Films. In questa Italia incontaminata e selvaggia, quattro protagonisti di diverse etnie si perdono, tra lupi e animali notturni, per ritrovare se stessi e rinascere con una nuova consapevolezza.

Il film verrà presentato in esclusiva a Cortina D'Ampezzo dal 4 dicembre, in occasione della Cortina Fashion Week, dove verrà allestito presso lo store Kraler un cinema all'aperto con tanto di poltrone di legno anni '50. A seguire, il cortometraggio proseguirà il suo percorso nei Festival di tutto il mondo.

