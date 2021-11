Gruppo Otb entra nel mondo virtuale con Bvx

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Gruppo Otb guidato da Renzo Rosso, entra nel mondo virtuale fondando Bvx, Brave Virtual Xperience, che si occuperà dello sviluppo di prodotti e contenuti destinati al Metaverso. Stefano Rosso, figlio del patron del gruppo a cui fanno capo i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf (ma Otb controlla anche Staff International e Brave Kid e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri), già nel cda del gruppo Otb, nel board di Aura Blockchain Consortium e fondatore di D-Cave, piattaforma lifestyle dedicata alla Digital Culture, in qualità di amministratore delegato di Bvx, focalizzerà il lavoro del Competence Centre sullo sviluppo di nuovi prodotti digitali nel Metaverso, negli Nft e nel gaming. La Newco, si occuperà di sviluppare contenuti e prodotti destinati al mondo virtuale. Bvx lavorerà trasversalmente con tutti i brand del Gruppo, con i principali player e piattaforme del settore del gaming e del Metaverso. L'obiettivo è quello di avvicinare e coinvolgere i consumatori più giovani e creare progetti capaci di accelerare la crescita di Otb, dal momento che, secondo un report di Morgan Stanley, Metaverso, Nft e gaming potrebbero far crescere il potenziale mercato dei gruppi del lusso di oltre il 10% entro il 2030 e aumentare i profitti del settore di circa il 25%.

"Ho sempre pensato - ha commentato Renzo Rosso chairman del Gruppo Otb -che la tecnologia fosse la nuova frontiera del settore della moda. Con Bvx vogliamo essere pionieri del digitale e del Metaverso nella nostra industry, presidiando il mondo virtuale e anticipando le richieste delle nuove generazioni di consumatori. Stefano è la persona giusta per guidare il cambiamento, per le competenze maturate da anni in questo settore e la capacità d'intercettare e concretizzare le sue evoluzioni". "Sono fiero e orgoglioso di cogliere questo nuovo incarico così stimolante e rivoluzionario. Bvx ha l'onere e onore di traghettare il gruppo Otb e i suoi marchi verso il futuro della nostra società, che integrerà la vita del mondo fisico con il mondo virtuale". (ANSA).