De Rigo, nuova collezione eyewear firmata Philippe Plein

(ANSA) - LONGARONE (BELLUNO), 29 NOV - Nasce la prima collezione eyewear firmata Philipp Plein e realizzata con De Rigo Vision. Lo annuncia oggi l'azienda bellunese di occhiali.

I modelli sono occhiali da sole e da vista caratterizzati da elementi distintivi, in cui il logo - sia per esteso che in versione monogramma - rappresenta il leitmotif dell'intera collezione insieme agli altri elementi iconici del brand tra cui teschi, cristalli e borchie. La collezione è composta da 33 modelli, 19 da sole e 14 da vista, e sarà distribuita a livello globale attraverso la rete vendita di De Rigo oltre che nelle boutique Philipp Plein.

La campagna pubblicitaria, al via dal primo dicembre, è realizzata dal fotografo Steven Klein e vede protagonisti lo stesso Plein, ceo del Gruppo, e la modella-attrice statunitense Megan Fox. (ANSA).