Stella McCartney omaggia papà e i Beatles con capsule Get Back

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Non poteva che essere la stilista inglese, figlia del mitico Paul, a lanciare una capsule collection ispirata ai 4 di Liverpool: è appena uscita la mini linea 'Stella McCartney x The Beatles: Get Back', che prende il nome da un famoso brano del loro ultimo album, Let It Be, e da un documentario diretto dal regista, tre volte premio Oscar, Peter Jackson, in uscita a fine novembre su Disney+.

Il documentario "The Beatles: Get Back" segue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star mentre pianificano il loro primo spettacolo dal vivo da oltre due anni. Montato in base a oltre 60 ore di filmati girati nel 1969, il lavoro di Jackson contiene le ultime sessioni di registrazione dei Beatles e presenta - per la prima volta nella sua interezza - il loro concerto sul tetto di Savile Row a Londra.

"Get Back - dice Stella McCartney - è molto più di una canzone o un concerto, è la storia senza tempo di amici di una vita che si riuniscono per creare qualcosa di incredibile con allegria ed estremo coraggio, mentre si trovano in prima linea nella spinta verso il cambiamento. I Beatles sono stati i volti di un movimento culturale diretto ad un cambiamento positivo che continua a influenzare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Mi auguro che questa capsule trasmetta e celebri questi messaggi universali ad una nuova generazione".

Grafiche e collage riproducono i volti dei quattro di Liverpool e le copertine dei loro dischi su un bomber in nylon rigenerato ispirato al guardaroba di papà Paul, capi denim in cotone organico, tute in maglia, mentre le grafiche stravaganti e colorate del collettivo The Fool si stampano su t-shirt, maglioni e felpe con cappuccio.

La capsule è stata presentata il 18 novembre ai leggendari Henson Recording Studios di Los Angeles, dove si sono esibiti ospiti come Beck. Un evento che verrà replicato in tutte le boutique del brand: anche a Milano, dove il 24 novembre, in occasione della Milan Music Week, per celebrare il lancio della collezione verrà organizzato un cocktail con live music a sorpresa. (ANSA).