Gruppo Damiani acquisisce gruppo gioiellerie-orologerie

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Dopo l'acquisizione dello scorso settembre delle storiche gioiellerie Zimmitti di Siracusa e ad ottobre di una quota di minoranza di LuisaViaRoma, tramite Florence srl, il Gruppo Damiani annuncia in una nota, di aver portato a termine l'acquisizione del 100% delle gioiellerie Floris Coroneo, top retailer italiano, fondato nel 1954, che all'interno dei propri punti vendita di Cagliari e di Porto Cervo distribuisce marchi di alta orologeria. Gli azionisti venditori, che da anni conoscono la famiglia Damiani, continueranno a collaborare con il Gruppo Damiani. In questa operazione il Gruppo Damiani è stato supportato dallo studio legale e tributario Biscozzi, Nobili e Piazza mentre Floris Coroneo dallo Studio Perseu.

"Sono orgoglioso di quest'operazione commenta Ernesto Coroneo - a seguito dei complessi mutamenti in atto, per le piccole-medie realtà locali, sarà sempre più complicato affrontare il nuovo panorama economico, finanziario e sociale". "Il nostro obiettivo - aggiunge il presidente del gruppo Damiani Guido Grassi Damiani -è quello di rafforzarci e consolidarci come un Gruppo indipendente nel settore: per questo motivo siamo interessati a realizzare operazioni strategiche con altri player di settore siano essi Brand, Retailer o Produttori d'eccellenza.

Siamo certi che queste partnership daranno la possibilità a piccole-medie aziende di affrontare i nuovi mutamenti del settore grazie al supporto di una realtà solida come il Gruppo Damiani fortemente internazionale e managerializzata, ma che resta umana grazie al diretto coinvolgimento personale della nostra famiglia".

Il Gruppo Damiani in aggiunta all'omonimo marchio di alta gioielleria detiene i brand Salvini, Bliss, Calderoni, storico marchio milanese fondato nel 1840 di alta gioielleria oggi Business Unit del gruppo Damiani specializzata nella commercializzazione di diamanti naturali sciolti; Rocca fondata nel 1794 unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma, infine Venini, azienda di Murano (Venezia) rappresenta la più blasonata vetreria artistica. (ANSA).