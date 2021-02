Patrick Dempsey nuovo ambasciatore Porsche Design Eyewear

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - La star di Hollywood appassionata di motori Patrick Dempsey è il nuovo volto di Porsche Design Eyewear. Come attore, regista, pilota, Dempsey ha sempre mostrato una spiccata personalità, dai tratti distintivi che incarnano il brand ambassador ideale per Porsche Design Eyewear.

Oltre alle iniziali del proprio nome, l'attore-regista condivide con Porsche Design l'identica passione per la precisione.

Inoltre Dempsey é un vero Porsche driver, co-fondatore di un Porsche customer racing team e conta su una lunga conoscenza e relazione con il brand.

"Porsche ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - spiega Dempsey -. Sia come pilota che come co-fondatore di un racing team, questo marchio mi ha sempre trasmesso una forte passione e la sensazione di lottare sempre per avere massime prestazioni mi ha permesso di sentirmici sempre connesso".

Nella campagna Porsche Design Eyewear 2021, Patrick Dempsey indossa quattro modelli dei nuovi occhiali da sole e da vista.

La novità sono il modello Porsche Design P'8688 A Liquid Titanium: occhiali dotati della nuova tecnologia Vision Drive, che li rende occhiali da sole perfetti per viaggiare guidando l'automobile. Patrick Dempsey sa, da pilota d'auto, quanto sia importante una visione chiara quando si è al volante, con lenti perfette per tutte le condizioni meteo. Le nuove lenti di Porsche Design Eyewear sono studiate per rendere queste performance ai massimi livelli, grazie a un filtro di polarizzazione ad alte prestazioni e di protezione UV400, ma anche di un potenziatore del contrasto che assorbe le componenti della luce blu, meglio delle lenti convenzionali. La montatura è realizzata al 100% in titanio ultra leggero e in combinazione con aste di forma tridimensionale, crea un look audace ma minimalista. (ANSA).