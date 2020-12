Chanel Metiers d'Art sfilerà nello Chateau des Dames

La nuova collezione Métiers d'art di Chanel 2020/21 sfilerà giovedì 3 dicembre in un castello rinascimentale situato nella valle della Loira, in Francia, a Chenonceau, conosciuto come le Chateau des Dames. Il grande fotografo tedesco Juergen Teller ha realizzato un teaser e una serie di scatti nei giardini e all'interno del castello di Chenonceau, che farà da sfondo alla collezione disegnata da Virginie Viard. L'evento sarà trasmesso online in diretta sul sito della maison. Creata nel 2002 per rendere omaggio al savoir-faire della moda francese, reinventata in un dialogo costante tra la maison Chanel e i suoi artigiani, la collezione Chanel Métiers d'art è un appuntamento annuale, che viene presentato a dicembre, fuori dal calendario ufficiale delle sfilate. Questa collezione unica di Chanel, è sempre tematizzata con una destinazione, reale o immaginaria, legata alla storia o all'attualità della maison. La collezione esprime il potere creativo della direttrice artistica di Chanel Virginie Viard, e combina l'esperienza del circolo Métiers d'art di Chanel riunendo diverse centinaia di ricamatrici, lavoratrici di piume, calzolai, cappellai e guantai con sede a Parigi, nel resto della Francia e in Italia. Nel 2021, undici Maisons d'art si trasferiranno a Le 19M, il nuovo sito istituito da Chanel ai margini del XIX arrondissement di Parigi e della vicina città di Aubervilliers, 25mila mq dedicati ai Métiers d'art della moda.

(ANSA).