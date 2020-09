Burberry sfila tra arte musica e moda concettuale

La prima cosa da dire vedendo la performance dell'artista tedesca Anne Imhof - concepita tra arte, musica d'avanguardia live di Eliza Douglas e moda concettuale di Burberry, che ha voluto presentare la sua nuova collezione SS 2021 firmata da Riccardo Tisci, con una diretta streaming sulla piattaforma Twitch, realizzata in un parco nel Regno Unito - è che le regole di distanziamento sociale e di sicurezza anti Covid 19 sono state rispettate tutte. Il British Fashion Council e il Department for Digital, Culture, Media and Sport, si affretta a chiarire una nota di Burberry, hanno lavorato in partnership per garantire la sicurezza della London Fashion Week (18-22/9), del personale che vi lavora, dei designer dei brand che vi partecipano, in modo da assicurare le regole anche per gli eventi fisici.

Per quanto riguarda la nuova collezione, anche la svolta concettuale di Riccardo Tisci per Burberry , omaggio alla natura, ma non ai parchi, piuttosto al mare, visto che il capo icona della maison realizzato in gabardine dal fondatore della griffe Thomas Burberry, rimane sempre il trench. Con lo show Tisci esplora il potere della moda di evocare emozioni, presentando una mitologia moderna, una fiaba che racconta la storia d'amore tra una sirena e uno squalo. Il mare ispira l'abbigliamento. Il guardaroba femminile riflette la giustapposizione di mistico e naturale, forte e delicato, con l'eleganti dettagli di tulle e chiffon sugli abiti, calze a rete tempestate di cristalli, come gli abitini al ginocchio, stivali cuissard, righe larghe, stampe allegoriche e di opere d'arte.

L'abbigliamento maschile trae spunto dall'eleganza robusta dei guardaroba dei marinai, con finiture gommate, denim resistente e gabardine. Presenti anche una serie di vestiti blu scuro elegantissimi, con giacche monopetto, portate su camice bianche e cravatte scura. La tavolozza è focalizzata sui toni di blu scuro e azzurro, dal beige sabbia Burberry e dall'arancio marittimo. (ANSA).