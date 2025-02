Geronimo Stilton festeggia 25 anni sulle ali della Felicità

Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista, nato da un'idea di Elisabetta Dami, che ha raccolto l'amore di milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo, compie 25 anni e li festeggia in un 2025 stratopico celebrando la Felicità con eventi e iniziative in tutta Italia. Fenomeno unico, eccellenza italiana con numeri record, i suoi libri , pubblicati da Edizioni Piemme, hanno venduto oltre 187 milioni di copie in tutto il mondo e si stima che, in Italia, venga venduta una copia di Geronimo Stilton al minuto. Le sue avventure sono diventate anche serie animate coprodotte con Rai Fiction. Per il mezzo secolo è in arrivo anche un libro dedicato proprio al tema della Felicità, in uscita a maggio. In questo importante compleanno, Geronimo Stilton sarà accompagnato in tutti i suoi eventi e attività da un nuovo speciale logo.

"I ragazzi mi considerano la 'Mamma di Geronimo Stilton': ancora oggi questo mi commuove come la prima volta e lo considero un segnale di grande affetto e fiducia che mi motiva a impegnarmi con lo stesso amore... per i prossimi 25 anni!" dice Elisabetta Dami.

Grazie alla collaborazione di librerie, fiere, festival, scuole, e tanti operatori attivi sui territori, Geronimo porterà il suo messaggio da sud a nord, con molti appuntamenti dedicati proprio alla felicità e alle sue sfaccettature. I ragazzi e le ragazze potranno non solo incontrare Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, sentirlo raccontare in prima persona le sue avventure e stringergli la zampa, ma, grazie all'iniziativa 'Dillo a Geronimo!" potranno diventare protagonisti degli eventi lasciando un messaggio, un bigliettino, una lettera dedicata alla felicità.

Partendo da Messina, dove il 19 febbraio Geronimo incontrerà cinque scuole locali, il topo giornalista viaggerà sulle ali della felicità verso Roma e il Lazio, la Calabria, la Puglia, la Toscana, il Piemonte e tante altre tappe del suo stratopico tour in cui condividerà canzoni, riflessioni, messaggi importanti, letture, emozioni e curiosità legate ai suoi libri e a quelli di sua sorella Tea Stilton.

Tra le novità più importanti del primo semestre 2025: 'La mia giornata con Lucy', in libreria il 25 febbraio, un'avventura nel tempo di Geronimo in compagnia dell'australopithecus Lucy.





