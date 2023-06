Bello mondo, un invito a salvare la terra di Palazzi e Taddia

ELISA PALAZZI- FEDERICO TADDIA. BELLO MONDO (MONDADORI, PP 176, EURO 16,00).

Cosa sta succedendo al nostro pianeta? Cosa possiamo fare per limitare i danni e per sensibilizzare gli altri? Lo racconta il libro Bello mondo, un invito all'attivismo e un inno alla scienza della climatologa Elisa Palazzi e dell'autore e divulgatore Federico Taddia, che sarà in libreria il 13 giugno per Mondadori. Clima, attivismo e futuri possibili, è "un libro per capire quello che gli altri non vogliono capire" come spiega il sottotitolo.

Ispirato all'omonimo podcast che gli autori hanno realizzato per Chora Media e destinato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 anni, è una spinta a riflettere su quello che sta succedendo alla Terra e a darci da fare per cambiare le cose. Sentiamo costantemente parlare di eventi estremi che si verificano in tutto il mondo: nubifragi, siccità e incendi stanno devastando il pianeta e la situazione sembra destinata a peggiorare. Ma perché sta succedendo? E noi siamo costretti ad assistere in silenzio a questo disastro? No, possiamo ancora intervenire, ma per capire come farlo dobbiamo prima studiare le cause legate ai fenomeni che stanno minacciando il nostro mondo: è fondamentale conoscere i rischi che stiamo correndo, ma soprattutto le modalità con cui possiamo prevenirli e adattarci. Il pianeta sta cambiando, e così dovremo fare noi. Scopriamo insieme cosa vuol dire parlare di aumento delle temperature e fusione dei ghiacciai, di deforestazione e preservazione della biodiversità, di polveri sottili e ciclo del carbonio: comprendere il sottile equilibrio che governa la Terra è il primo passo per prendercene cura. Bello mondo non solo aiuta a sapere cosa fare, ma a capire perché, come e quando. (ANSA).