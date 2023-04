'La Baronessa di Carini' di Costanza DiQuattro

(ANSA) - ROMA, 07 APR - COSTANZA DIQUATTRO, 'LA BARONESSA DI CARINI. GITA IN SICILIA'(GALLUCCI, PP 272, EURO 15) Rivive la tragica vicenda di Laura Lanza, baronessa di Carini, nel nuovo romanzo young adult di Costanza DiQuattro. Un tuffo nel passato, nella Sicilia del Rinascimento, tra colpi di scena e improvvisi disvelamenti, sulle tracce di una figura della tradizione popolare e del mistero che la avvolge da secoli, raccontata nel libro 'La Baronessa di Carini. Gita in Sicilia' che arriva in libreria il 18 aprile per Gallucci.

A indagare sulla scomparsa della baronessa, uccisa dal padre insieme al suo amante, della quale si racconta rimase impressa sulla roccia del Castello di Carini la mano insanguinata, sono un gruppo di studenti, in viaggio di studio proprio a Carini, in Sicilia. "Si guardarono, Laura e Ludovico, occhi negli occhi e cuore nel cuore. Il mondo aveva smesso di girare, gli uccelli avevano smesso di volare e persino il moto eterno del mare si era interrotto" racconta l'autrice.

Parte proprio da quell'impronta insanguinata di una mano e da un'antica storia d'amore finita in tragedia questo romanzo che ha un doppio piano narrativo, storico e contemporaneo.Tra le tappe della gita scolastica in Sicilia del gruppo di studenti è prevista la visita del castello dove nel 1563 fu uccisa Laura Lanza. Bea, Cole e i loro compagni restano affascinati dall'antico mistero che circonda quella figura leggendaria, fino al punto di rimanere coinvolti nelle sue oscure trame.

Nata a Ragusa nel 1986, Costanza DiQuattro, direttrice artistica del teatro Donnafugata, si occupa di drammaturgie. E' autrice di quattro romanzi: 'La mia casa di Montalbano', 'Donnafugata', 'Giuditta e il monsù' e Arrocco siciliano e per il teatro ha scritto 'Barbablù', 'La flanerie tra Bellini e Wagner' e 'Parlami d'amore'. (ANSA).