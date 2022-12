I 75 anni di Zio Paperone, l'omaggio di Panini Comics

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - E' l'avaro più ricco del mondo, pronto a far quadrare i conti e a vessare il nipote Paperino che considera degenere in quanto poco portato verso il risparmio e, soprattutto, verso il lavoro. Zio Paperone, uno dei più celebri personaggi Disney, festeggia 75 anni e Panini Comics celebra la ricorrenza con tanti volumi disponibili in libreria, fumetteria e su Panini.it e con storie inedite, aneddoti e curiosità da scoprire su Topolino e sul mensile Zio Paperone.

Paperon de' Paperoni è apparso per la prima volta nella storia Christmas on Bear Mountain (Il Natale di Paperino sul Monte Orso) di Carl Barks, pubblicata sulla rivista Four Color n. 178 nel dicembre 1947 e da quel momento non si è mai fermato.

Ispirandosi allo Scrooge di Dickens, Barks ha inventato questa figura leggendaria che si è ritagliata uno spazio nella storia dell'animazione Disney, tanto sul piccolo schermo (la serie Ducktales) quanto al cinema.

Da giovedì 15 dicembre sarà disponibile il volume Vita e dollari di Paperon de' Paperoni, che ripropone il titolo uscito nel 1968 nella collana Oscar Mondadori con sette storie cult, tutte firmate da Carl Barks, raccolte in una nuova edizione da collezione.

C'è anche La saga di Paperon de' Paperoni di Don Rosa, vincitrice dell'Eisner Award, che torna per l'occasione in un nuovo esclusivo formato cartonato. È disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it Pianeta Paperone, con quattro storie sulla vita del papero più̀ ricco del mondo. Il volume Il Klondike di Paperone raccoglie una selezione delle migliori storie dedicate alle gesta dello Zione in questa terra mitica e classici firmati, tra gli altri, da Rodolfo Cimino, Giorgio Cavazzano, Roberto Vian.

Anche Topolino, nei numeri in uscita a dicembre, celebrerà Zio Paperone: in particolare, il numero 3499, disponibile da mercoledì 14 dicembre, proporrà il primo dei cinque episodi di Il destino di Paperone. Infine il magazine Zio Paperone, con il numero 54 (in edicola, fumetteria e su Panini.it da giovedì 15 dicembre) avrà 16 pagine in più, una speciale copertina dorata e una selezione di storie. (ANSA).