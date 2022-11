Mattarella protagonista libro e web serie scritti da bambini

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Grazie al suo mattarello magico, Mattarella vive grandi avventure insieme a una ragazza di nome Marina, attraversando in lungo e in largo il mar Mediterraneo a bordo di una nave, incontrando animali fantastici e sconfiggendo alieni impostori. Il presidente della Repubblica è il protagonista del libro "Tutte queste sfide per una torta", scritto e disegnato dai bambini di una scuola elementare, e poi trasformato in una web serie da altri bambini.

Racconto e filmato di animazione sono frutto della fantasia dei piccoli della V E della scuola primaria Giacomo Leopardi, nel quartiere Dergano Bovisa di Milano, che la primavera dello scorso anno scolastico sono stati coinvolti per 10 incontri in un laboratorio di scrittura di IstMi _ Illustri Scrittori e Tipografi Milano.

"Era il 24 dicembre, il presidente Mattarella era al Quirinale - è l'incipit del racconto - e stava aspettando i suoi parenti per la cena di Natale, allorquando Dušan Vlahović, il suo maggiordomo, gli disse: "Scusi, Presidente, i cuochi sono malati di Coronavirus". Di lì il Presidente, ormai deciso a fare una torta di mele, è costretto ad andare a fare la spesa, come tutti, ma al posto di un cavallo gli portano una zebra, che si confonde sulle strisce pedonali, finendo per causare l'incidente da cui prendono vita tutte le mirabolanti avventure di Mattarella e del suo mattarello magico.

Dalla storia del libro è stato tratto il soggetto per realizzare l'omonima mini serie in quattro puntate, realizzata dai bambini del laboratorio di animazione dell'associazione culturale Nuovo Armenia, che si trova sempre nel quartiere.

Libro e serie saranno presentati domani al Circolo Bovisa, nell'ambito di Book City e della festa del progetto IstMi_Illustri Scrittori & Tipografi Milano, laboratorio permanente di scrittura e micro-editoria didattica, nata come progetto sociale per il quartiere, dove è attiva una stamperia mobile, una cargo bike allestita appositamente per pubblicare in modo istantaneo i volumi che vengono scritti e disegnati durante i laboratori. (ANSA).