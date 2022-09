Libri: Missione parità, con Leone e Sofia amicizia e diritti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - MARIA SCOGLIO / CRISTINA SIVIERI TAGLIABUE, MISSIONE PARITA'. SOFIA E LEONE SI BATTONO PER L'UGUAGLIANZA TRA FEMMINE E MASCHI (Garzanti, pp.208, 14 euro) Sofia e Leone sono amici e 'fanno squadra' a dispetto dalle loro diversità, di sesso in primis, ma anche di carattere: lei energica e determinata, lui pacato e timido, entrambi però innamorati del calcio e proprio su questa passione fondano la loro amicizia. Inizia da qui "Missione parità", il nuovo libro di Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue edito da Garzanti.

Dopo "Missione democrazia" in cui Sofia e Leone hanno imparato e poi insegnato con il loro esempio i principi cardine della Repubblica italiana, le autrici tornano in libreria con questi due personaggi speciali, bambini come gli altri con cui i piccoli lettori possono identificarsi. In questa nuova, magica avventura, i protagonisti dovranno scontrarsi con i pregiudizi e impareranno l'uguaglianza come diritto fondamentale.

Quando viene esclusa dal ruolo di vice-allenatore della sua squadra di calcio di cui fa parte anche Leone, Sofia decide di non voler rinunciare al suo sogno solo perché è una 'femmina'.

Con il suo amico torna alla casetta del book-crossing dove si trova il libro magico grazie al quale lei e Leone erano riusciti a tornare nel 1946 e a salvare la Costituzione. Un nuovo viaggio nel tempo permetterà ai bambini di incontrare Rita Levi-Montalcini e di capire che non esistono lavori da femmina o da maschio e che i sogni non hanno barriere. (ANSA).