Brutte Storie e Brutte Scienze, tornano collane ragazzi Salani

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Tornano in libreria le collane di divulgazione per ragazzi Brutte Storie e Brutte Scienze della Adriano Salani Editore (GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnol), nell'anno del 160/o anniversario della casa editrice.

A inizio settembre, i primi titoli in uscita per 'Brutte storie' sono: 'Spaventevoli egizi', 'Ganzi Greci', 'Rivoltanti Romani', 'Puzzolenti Primitivi', 'Villosi Vichinghi' e 'Pidocchiosa Prima Guerra Mondiale' di Terry Deary. E per 'Brutte scienze' approdano sugli scaffali 'Ossa, trippe, budella' e 'Bruchi, scarafi, pidocchi' di Nick Arnold.

Era il 1997 quando uscirono per Salani i primi titoli di 'Brutte Storie' ('Spaventevoli Egizi' e 'Ganzi Greci' di Terry Deary), frutto non solo di un lavoro di traduzione di estrema qualità, ma spesso anche di verifica e di adattamento alla realtà culturale del nostro Paese.

La nuova collana, rivolta ai ragazzi dai 9 ai 13 anni, che trattava argomenti scolastici in maniera inedita, utilizzando ironia, humor nero, battute, giochi di parole, particolari disgustosi e raccapriccianti, mantenendo però l'assoluta veridicità, era uscita in Inghilterra nel 1993.

Adesso, a distanza di venticinque anni, vengono riproposti in Italia i libri bestseller da un milione e mezzo di copie vendute solo nel nostro Paese. La serie si propone di raccontare le tragicomiche vicende, le terribili usanze e l'incredibile stile di vita dei leggendari popoli del passato e tutto ciò che i libri scolastici non raccontano.

A distanza di un anno, nel 1998, è arrivata poi la collana 'Brutte Scienze' che con lo stesso spirito ha raccontato il mondo della scienza.

"Le collane Brutte Storie e Brutte Scienze e i loro spin-off - dice Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani - rappresentano un unicum nella storia dei libri di divulgazione per ragazzi e possono essere considerati dei classici intramontabili. Sono dei capostipiti di un genere imitatissimo negli anni, mai nessun'altra serie è riuscita a eguagliare questa straordinaria fusione di cultura, divertimento, veridicità e scientificità e con le illustrazioni a fumetti di altissima qualità. Il successo dei libri è sicuramente da attribuire anche al fatto che sono amati dai ragazzi, ma anche molto dagli adulti". (ANSA).