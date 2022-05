Libri: Giuseppe Festa vince il Bancarellino 2022 ++ per awn

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Giuseppe Festa è il vincitore del Premio Bancarellino 2022 con I lucci della via lago. Lo annuncia Adriano Salani editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol). Il premio è stato assegnato oggi a Pontremoli, in Toscana, da 630 alunni delle scuole secondarie di 1°grado, provenienti da tutta Italia, in rappresentanza dei 7200 loro colleghi che hanno partecipato al Progetto Lettura 2022, per votare il loro libro preferito. Laureato in Scienze Naturali, appassionato musicista, Festa si occupa di educazione ambientale ma è anche cantante e autore del gruppo Lingalad. I lucci della via lago è ambientato nell'estate del 1982, quella di un'edizione rimasta mitica dei Mondiali di calcio vinti dall'Italia. Mauri e i suoi amici, come ogni anno, trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi inventati al momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma poi, un fatidico giorno, tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e gigantesco pesce, Brando, il migliore amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere più. Al dolore incredulo di tutto il gruppo di amici, si aggiunge l'inquietudine generata dalla comparsa di misteriosi biglietti scritti nella grafia di Brando. L'ombra del dubbio si allunga così sulla via Lago, alzando un velo di sospetto tra solide amicizie e amori appena sbocciati. Un romanzo di formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita, quella dei tredici anni: l'estate in cui tutto diventa possibile.

"Ho scritto questo libro durante il primo lockdown - racconta l'autore -Nell'immobilità di quel presente ho ritrovato una pagina del mio passato: un'estate vissuta all'ombra della Mezza Torre, nella casa dei miei nonni, custodi di un vecchio maniero in riva al lago d'Iseo.

Le avventure, i primi amori, la vita, la morte, il mistero.

Tutto è ritornato a respirare come allora, sussurrandomi la storia dei Lucci della via lago". (ANSA).