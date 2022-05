Fumetti: Taranto Comix, 14-15/05 prima edizione sul mare

(ANSA) - TARANTO, 10 MAG - Il Taranto Comix, l'evento dedicato a fumetti, cosplay e videogiochi, celebra la sua prima edizione sul mare: il 14 e il 15 maggio gli appassionati di fumetti e videogiochi si danno appuntamento sulla terrazza del Mon Reve Resort. L'immagine di questa edizione è opera di Rozenberry, giovane promessa salentina che ha realizzato l'illustrazione simbolo dell'evento in stile Manga. La stessa autrice sarà presente all'evento anche con il suo nuovo libro dal titolo "Moonlight Carillon". Tra gli ospiti il doppiatore Pietro Ubaldi; Roby, youtuber molto seguita dai giovanissimi che, in anteprima nazionale, presenterà il suo nuovo libro (in uscita il 17 maggio) dal titolo "Il Fantastico Viaggio nel Monde dei Pet"; e Simone Tempia, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Una Nuova Vita con Lloyd".

L'edizione primaverile del Taranto Comix, iniziativa organizzata da Danilo Curatti, Luigi Minonne e Andrea Romandini con il patrocinio del Comune, segna il ritorno in terra ionica di un tarantino doc che da anni vive e lavora negli Stati Uniti: Sal Velluto, fumettista affermato sulle pagine Marvel e DC Comics.

Velluto si è fatto promotore di un'iniziativa di portata storica, ovvero riunire la maggior parte dei disegnatori tarantini in un format chiamato "Taranto a Matita".

L'area videogames vanterà la presenza di postazioni con possibilità di giocare offline, cabinati con retrogames e postazioni di realtà virtuale. Prevista anche quest'anno la Gara Cosplay con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. (ANSA).