Libri: Cronache di Avonlea, torna Anna dai capelli rossi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - LUCY MAUD MONTGOMERY, CRONACHE DI AVONLEA (Gallucci, pp.244, 13.90 euro. Età +11) Tante storie commoventi e delicate, altre esilaranti e bizzarre, ma tutte colme di una profonda umanità e ambientate in un paesino dalle atmosfere uniche. Sullo sfondo, l'inconfondibile chioma rossa di una ragazzina dal sorriso contagioso, allegra e chiacchierona, sempre pronta a farsi in quattro per aiutare gli altri. Arriva in libreria con Gallucci "Cronache di Avonlea", il primo volume dei racconti di Lucy Maud Montgomery ambientati nel paese di Avonlea e dedicati ai personaggi della fortunata saga letteraria "Anna dai capelli rossi" (divenuta anche una serie tv trasmessa su Netflix, dal titolo "Chiamatemi Anna").

Con la traduzione di Angela Ricci, e adatto ai ragazzi dagli 11 anni in su, il libro viene pubblicato in occasione degli 80 anni dalla morte di Lucy Maud Montgomery (24 aprile 1942), scrittrice canadese che ha saputo conquistare il cuore dei lettori più giovani grazie a uno stile semplice e accattivante e alla capacità di creare appassionanti avventure e personaggi indimenticabili. Sempre della stessa autrice, Gallucci a maggio pubblicherà anche il terzo romanzo della serie "Emily di New Moon", l'inedito "Il sentiero di Emily". (ANSA).