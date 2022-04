Esce libro in 4 lingue a sostegno bimbi ucraini per ÀncoraWow

(ANSA) - ROMA, 14 APR - ANTONIO BARBIERI, LUNA E IL CASO DELLE PIUME ( ÀNCORAWOW, PP. 32, EURO 7,00). Un divertentissimo libro in italiano, ucraino, russo e inglese, 'Luna e il caso delle piume' di Antonio Barbieri, sarà in libreria dal 20 aprile, ma è già ordinabile, per ÀncoraWow, la neonata collana della casa editrice Àncora dedicata ai bambini e ai ragazzi. Ed è previsto in rete un supporto audio.

"Parte del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto a Caritas Ambrosiana, che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione, per l'acquisto di kit scolastici per bambini ucraini che si trovano in zone pericolose" dice Delio Remondini, amministratore delegato di Àncora.

"ÀncoraWow voleva fare qualcosa di utile per i bambini ucraini appena arrivati in Italia. Come editori abbiamo pensato alla forza delle parole, al conforto delle storie, tanto più se lette nella propria lingua madre. Circola molto poco sugli scaffali e questo vuole essere un piccolo contributo" spiegano Franca Galimberti e Filippo Zagni, editor della collana dell'editrice Àncora e ideatori della pubblicazione. Il racconto è tradotto anche in russo, "perché molti bambini ucraini lo parlano, pensiamo a chi proviene dal Donbass, per esempio" affermano i due editori.

Utile per i bambini ucraini appena arrivati in Italia e "con il pensiero anche ai piccoli che ancora sono in zone pericolose", Luna e il caso delle piume' dell'insegnante di lettere in pensione Antonio Barbieri, è rivolto ai lettori dai 3 ai 99 anni. Racconta la storia di una bimba monellissima, Luna appunto, a cui ne capitano di tutti i colori insieme ai suoi amici animali. Non si trova più la volpe Irene, Luna e i suoi amici la cercheranno dopo aver saputo che il dottor Volpacchioni le ha prescritto una zuppa di piume! Ma Irene non vuole mangiare i suoi amici pulcini! Luna riuscirà a trovare Irene? E Irene mangerà la zuppa di piume?.

Il libro "ufficiale" di Luna, 'Luna e le sue avventure 1', con il testo di Antonio Barbieri e le coloratissime illustrazioni di Alessia Girasole, uscirà a luglio 2022 e, chissà, forse non solo in italiano! (ANSA).