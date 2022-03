Al Marini di Firenze Pinocchio diventa installazione tipografica

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Un'installazione tipografica del designer Stefano Rovai trasforma le frasi del celebre romanzo Pinocchio in un'illustrazione parlante: l'opera, 'Racconto grafico. Le avventure di Pinocchio' sarà inaugurata il 3 aprile al museo Marino Marini di Firenze dove resterà visitabile, nella cripta dello spazio espositivo, fino al 23 maggio.

L'installazione, spiega una nota, parte dal volume 'Pinocchio. Racconto grafico', firmato dallo stesso Rovai e porta il testo del romanzo di Carlo Collodi sulle pareti del museo fiorentino. Pinocchio dunque, con il suo lungo naso e la testa rotonda, si trasforma in punto esclamativo, e le parole saltano, si ingarbugliano, diventano enormi e ingombranti, crollano, rimpiccioliscono. In questo modo la tipografia espressiva caratterizza il testo nel tempo e nello spazio, segnala il tono di voce, intensifica il significato dei termini, imprime un ritmo al racconto ricreando visivamente le sensazioni e le emozioni suggerite dalla narrazione. "'Racconto grafico. Le avventure di Pinocchio' è un'installazione sulla forza delle parole - spiega Rovai - il visitatore si troverà completamente avvolto da frasi, espressioni e segni d'interpunzione deflagrati sulle pareti e proiettati sul pavimento, che diventano veri e propri personaggi, attori di un libro che è come il palcoscenico di un teatro". (ANSA).