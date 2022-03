Strega Ragazzi, a Peter Van den Ende premio narrazione immagini

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - E' il belga Peter Van den Ende con 'Il viaggio' (Terre di mezzo) il vincitore del nuovo riconoscimento alla migliore narrazione per immagini del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

"E' bello sapere che ai bambini piace questo libro. Le illustrazioni in bianco e nero incutono paura, ma è giusto proporre ai ragazzi anche cose reali della vita che non è solo fiori e farfalle" ha detto Ptere Van den Ende, 37 anni, alla proclamazione il 23 marzo alla Children's Book Fair.

'Il viaggio' è un libro senza parole, dominato dal nero, un percorso visuale che reclama lentezza, attenzione, pazienza, invitando lo sguardo alla sosta e offrendo in cambio meraviglia e pensiero. Ambienti marini iper-realisticamente visionari e incontri sorprendenti di non immediata decifrabilità offrono al lettore un'occasione di godimento nel segno della visione, ma anche indizi preziosi per ragionare sul rapporto tra uomo e ambiente, sul presente e sul futuro.

Il vincitore è stato scelto dal Comitato scientifico del Premio Strega Ragazze e Ragazzi presieduto da Giovanni Solimine e composto da Marco Bartolomucci, Laura Bellacicco, Maria Greco, Flavia Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Martino Negri, Elena Pasoli, Ilaria Tagliaferri e Viriginia Tonfoni.

Il prossimo appuntamento del Premio Strega Ragazze e Ragazzi si svolgerà a maggio 2022 al Salone del libro di Torino dove verrà presentata la terna finalista al premio Miglior libro d'esordio e annunciato il vincitore di questo riconoscimento. I vincitori del Premio Strega Ragazzi e Ragazze saranno proclamati a Più libri più liberi, a dicembre 2022 a Roma. (ANSA).