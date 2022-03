Bologna Prize for the Best Children's Publishers, i vincitori

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Sono stati premiati nella tradizionale cerimonia del primo giorno della Bologna Children's Book Fair i vincitori della decima edizione del Bop - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year.

Conferito dagli editori stessi a una casa editrice per ragazzi per ciascuna delle sei aree del mondo, il Bop è stato assegnato a Palazzo Re Enzo alla presenza del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Il riconoscimento, istituito dalla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e Ipa-International Publishers Association è stato assegnato, in base a criteri di innovazione, creatività e qualità delle scelte editoriali. I vincitori sono: per l'Africa, New Africa Books con un catalogo di titoli pubblicati in tutte le lingue del Sud Africa, è una piccola casa editrice che pone particolare attenzione allo sviluppo culturale di bambini e ragazzi. Per l'Asia, Samir Éditeur, dal Libano, che pubblica libri per bambini e ragazzi dai 2 ai 15 anni - album, racconti o divulgazione - combinando umorismo, cultura e illustrazioni originali. In Europa, Liels un mazs, dalla Lettonia, fondata nel 2004, la casa editrice ha cercato di arricchire l'industria libraria lettone per bambini grazie a un'offerta di libri alternativa per design e contenuto. Per il Nord America la canadese Monsieur Ed, casa editrice indipendente specializzata in letteratura per bambini: anche se è la fiction a essere al cuore del suo catalogo, pubblica anche non-fiction e graphic novel. Per il Centro e Sud America il vincitore è El Naranjo, Messico: fondata nel 1994, è una casa editrice che ha iniziato a pubblicare libri per bambini e ragazzi nel 2003, che cura titoli di narrativa, poesia, arte, storia, natura e letteratura classica, cercando sempre un approccio ludico. Per l'Oceania, vincitrice è Beatnik Publishing, dalla Nuova Zelanda, casa editrice indipendente con uno sguardo attento alla qualità e alla bellezza. (ANSA).