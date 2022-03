Nasce Feltrinelli Junior, vendite cresciute del 50% nel 2021

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Ha chiuso il 2021 con un aumento del 50% di vendite di libri per bambini e ragazzi Feltrinelli Editore attestandosi come secondo editore per crescita relativa nel panorama dell'editoria per bambini e ragazzi e bestseller come 'Osso. Anche i cani sognano' di Michele Serra (26.000 copie). E poi 'Lettera a una ragazza del futuro' di Concita De Gregorio (21.000 copie) e 'Tana libera tutti' di Walter Veltroni (17.000 copie). Un successo che culmina con la nascita del marchio Feltrinelli Junior che da oggi raccoglie sotto al suo cappello la narrativa Feltrinelli Kids (6-12 anni), la Saggistica narrata, i romanzi della collana Feltrinelli Up che dai dodici anni accompagnano con un balzo i lettori alla vita di giovani adulti.

Tre le grandi novità per la primavera 2022 di Feltrinelli Junior: l'atteso ritorno di Melody, amatissima protagonista dell'omonimo romanzo di Sharon Draper, bestseller in Italia con oltre 50.000 copie e Premio Andersen 2016 con la nuova storia 'Melody. Un passo fuori dal cuore' che esce in Italia il 21 aprile. In occasione del trentennale della strage di Capaci e dopo il successo del primo libro dedicato ai ragazzi arriva 'Il mio amico Giovanni' di Pietro Grasso, con la prefazione di Roberto Saviano, in libreria dal 12 maggio. E nasce la nuova collana "i Bruchi" di prime letture da 32/48 pagine, che arriva con sei titoli in libreria a maggio e si propone di accompagnare i più piccoli (dai quattro ai sette anni) nelle diverse fasi di approccio al libro con testi in stampatello maiuscolo e minuscolo (a seconda dell'età di lettura), e illustrazioni a colori. (ANSA).