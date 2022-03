'Scrittori si diventa', nuovo concorso letterario di Salani

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Nasce 'Scrittori si diventa', nuovo concorso letterario lanciato da Adriano Salani editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), in occasione del suo 160/o anniversario. "Più felici con un libro" è il motto che accompagna da anni la Salani e proprio con questo spirito prende il via il concorso letterario per scoprire nuove voci della narrativa per ragazzi, rivolto a tutti i maggiorenni che hanno una storia per ragazzi nel cassetto. L' opera proposta dovrà essere in lingua italiana, libera da vincoli contrattuali, completa, inedita e autoconclusiva. Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato che dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 maggio 2022. Le opere in gara a 'Scrittori si diventa' saranno valutate in forma anonima da una commissione di lettori esperti e i cinque finalisti dalla giuria che sceglierà il vincitore. Presieduta da Nicola Gardini, presidente di Adriano Salani editore, la giuria è composta da Pierdomenico Baccalario, Martina Forti, Silvana Gandolfi, Vivian Lamarque, Fabian Negrin, Elena Pasoli, Federico Taddia e Emanuele Vietina.

I finalisti saranno annunciati a settembre 2022 e la proclamazione del vincitore si svolgerà nell'edizione 2022 di Lucca Comics & Games. Il romanzo vincitore sarà pubblicato in formato cartaceo e ebook da Salani. All'autore vincitore sarà inoltre attribuito il "Luigi d'oro", una moneta disegnata da Fabian Negrin e assegnata in onore di Luigi Spagnol, storico editore di Salani.

Ulteriori dettagli sulla pagina dedicata al concorso: https://www.salani.it/scrittori-si-diventa. (ANSA).