Libri ragazzi, cresce mercato 24 mln copie vendute nel 2021

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il mercato di libri per bambini e ragazzi torna a crescere: nel 2021 ha raggiunto quota 286,6 milioni (+19,3% rispetto all'anno precedente) con 24 milioni di copie vendute, il 18,2% in più del 2020. E continua ad avere grande successo anche all'estero: nel 2020 sono stati venduti i diritti di 2.812 titoli, il 33% del totale. È il settore più apprezzato negli altri Paesi, più della narrativa e della saggistica. Basti pensare che i libri per bambini e ragazzi sono il 10% dei titoli pubblicati ogni anno in Italia.

Questo secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori che sarà presente con uno stand (Hall 25 - A1) e una serie di iniziative alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna dal 21 al 24 marzo. E sarà in presenza anche BolognaBookPlus, l'iniziativa di Bcbf in partnership con Aie.

"In un periodo storico drammatico come questo torniamo a ribadire l'importanza degli scambi tra paesi che uniscono popoli e culture. Il nostro pensiero va al popolo ucraino, ai nostri colleghi editori e al mondo della cultura, impegnato a mantenere viva la libertà di pensiero e di espressione, valori che sono al centro della democrazia e della missione di ogni editore" ha detto il presidente di Aie Ricardo Franco Levi. "Bologna Children's Book Fair è una delle manifestazioni internazionali più importanti per il nostro settore. L'editoria per bambini e ragazzi è centrale nella nostra strategia di promozione dell'editoria e della cultura italiana all'estero. Ma non solo: accanto al nostro partner BolognaFiere la grande scommessa è BolognaBookPlus, che espande il perimetro d'azione della fiera a tutti i segmenti, non solo quello dei ragazzi. Un progetto chiave per l'editoria tutta" ha sottolineato Levi.

Tra le iniziative organizzate da Aie, il 21 marzo alle 11.30 The Italian Book Market: facts & figures e alle 14.00 il seminario The Impact of E-lending on Book Purchasing Habits in Europe. Il 22 marzo alle 14.00 convegno della Fondazione Lia sull'accessibilità e alle 18.30 l' apertura del progetto Bacis - Bologna per l'Accessibilità della Cultura e l'Inclusione Sociale. E il 23 marzo I mestieri del fumetto. (ANSA).