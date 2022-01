Usa: asta record per rara copia Incredibile Hulk del 1962

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Asta record per una rara copia del 1962 del fumetto L'incredibile Hulk. E' stato venduto per 490 mila dollari ad un collezionista anonimo. Nella striscia il supereroe Hulk appare nel suo colore originale grigio piuttosto che nel tradizionale colore verde. La vendita è stata curata da Comic Connect, un sito di aste, il quale ha anche specificato che si tratta della copia più costosa della prima storia di Hulk mai venduta. Creato da Stan Lee e Jack Kirby, il fumetto rivela la storia dell'origine di Hulk in cui lo scienziato dottor Bruce Banner viene esposto a raggi gamma tossici, e da allora si trasforma in Hulk quando perde la calma. Nella sua prima uscita Hulk viene mostrato con la pelle grigia, tuttavia la Marvel decise per il verde già dal secondo numero visto che il processo di stampa in quadricromia dell'epoca faceva sì che il grigio venisse fuori in modo diverso in ogni pagina dell'albo. Anche se si tratta della vendita più costosa di Hulk #1, è ben lontana dall'asta record di un fumetto di Spiderman, 'Amazing Fantasy #15', venduto per tre milioni e 600 mila dollari. (ANSA).