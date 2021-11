La panchina, esce in Italia primo libro per ragazzi di Meghan Markle

MEGHAN, DUCHESSA DI SUSSEX, LA PANCHINA (APE JUNIOR, PP 32, EURO 13,90), CON ILLUSTRAZIONI DI CHRISTIAN ROBINSON.

Il primo libro per ragazzi di Meghan, la Duchessa di Sussex, sarà pubblicato in Italia l'11 novembre dalla casa editrice Ape Junior, marchio di Adriano Salani Editore (GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnol). Lo annuncia la casa editrice. E' 'La panchina', una storia sullo speciale legame padre-figlio, visto dagli occhi di una mamma che regala momenti magici di calore e tenerezza.

Illustrato dall'artista bestseller Christian Robinson, esce nella traduzione poetica di Vivian Lamarque. Il libro è in testa alla classifica The New York Times.

"La panchina inizia con una poesia che ho scritto per mio marito nel giorno della festa del papà, il mese seguente alla nascita di Archie" dice Meghan, la Duchessa di Sussex. "Quella poesia è diventata una storia. Christian l'ha sviluppata traducendola in stupende e delicate illustrazioni in acquarello che colgono il calore, la gioia, la dolcezza della relazione tra padri e figli in ogni tappa della vita; questa rappresentazione era particolarmente importante per me e con Christian abbiamo lavorato a stretto contatto per raffigurare questo speciale legame attraverso una prospettiva inclusiva. La mia speranza è che ogni famiglia, di qualsiasi tipo essa sia, si possa rispecchiare nelle pagine de La panchina, esattamente come è stato per la mia" spiega la Duchessa di Sussex.

L'esordio della Duchessa di Sussex ci ricorda le numerose forme che può assumere l'amore con uno sguardo aperto su diversi momenti di dolcezza e tenerezza tra un eterogeneo gruppo di padri e di figli, su situazioni di pace, riflessione, verità, fede, scoperta e insegnamento.

Christian Robinson, vincitore del Caldecott, uno dei riconoscimenti più importanti a livello internazionale per l'illustrazione dell'infanzia, lavora per la prima volta in acquarello. Il suo inconfondibile stile porta gioia e dolcezza alle pagine e alla storia.

Mamma, moglie, femminista e attivista, Meghan si impegna insieme al marito e alla Fondazione Archewell a diffondere compassione tra le comunità di tutto il mondo, dedicandosi anche alla salvaguardia degli animali. Attualmente risiede in California, suo stato d'origine, con la sua famiglia, due cani e un buon numero di galline. (ANSA).