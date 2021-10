PAOLA BENADUSI MARZOCCA, SETTE FIABE GOTICHE (Tau Editrice, pp.128, 14 euro)

Incontri fiabeschi, colpi di scena, fatti prodigiosi ed enigmi, ambientati in un Medioevo fantastico e misterioso in cui il confine che separa la religione dalla magia è sempre più sottile: è una lettura che affascina quella di "Sette fiabe gotiche" (Tau editrice), libro per ragazzi in cui la giornalista Paola Benadusi Marzocca reinterpreta e riscrive alcune fiabe tratte dalle "Novelle della nonna" di Emma Perodi. Le favole, tutte caratterizzate dall'incipit "C'era una volta la paura..." e dall'eterna lotta tra buoni e cattivi, diavoli e santi, sono state scelte dall'autrice per far comprendere ai lettori più giovani che la paura è un sentimento necessario, di cui si ha bisogno per crescere e affrontare la vita. Con la prefazione di Sandro Lombardi e gli approfondimenti storico-geografici a cura di Alberta Piroci Branciaroli, il volume non solo valorizza un patrimonio folcloristico popolare che si perde nella notte dei tempi, ma facendo immergere il lettore in un appassionante immaginario fantasy, gotico e noir restituisce il gusto incantato della tradizione orale.