A Genova il primo raduno italiano dei fan di Harry Potter

GENOVA - Si terrà a Genova, nel primo weekend di ottobre, il primo raduno nazionale dedicato ai "potterheads": i fan di Harry Potter. L'evento #GenovacomeHogwarts", sarà ospitato a Villa Serra di Comago, dall'Abracadabra Festival, che vedrà la presenza di artisti e associazioni culturali per i momenti di spettacolo, artigiani selezionati per il tradizionale "mercatino magico".

"Per i cultori della storia di Harry Potter la parola magica "Abracadabra" rievoca una delle tre maledizioni senza perdono - spiegano gli organizzatori - per tanto ci è sembrato un connubio divertente accostare il nostro primo raduno, a un evento consolidato". Tra i contenuti di #GenovacomeHogwarts lezioni di erbologia, divinazione, trasfigurazione, difesa dalle arti oscure, in compagnia dei personaggi della saga, Bellatrix Lestrange (Sophie Lamour), Pomona Sprite (Deborah Carelli), Severus Piton (Alberto Cervelli), Minerva McGranitt (Alessandra Politi). Tra le varie attività anche un photoset con scenografia a tema e una caccia al tesoro stregata nel parco in stile inglese della villa.