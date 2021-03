HIMORTA, LA CARTA DEL FUOCO (Mondadori Electa, pp. 144, 16.90 euro)

La storia di un'eroina moderna che combatte per il bene dell'umanità, tra avventure e colpi di scena: sarà una fusione perfetta tra realtà e finzione "La carta del fuoco", primo fumetto di Antonella Arpa, in arte Himorta, l'influencer donna più seguita d'Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram, in libreria con Mondadori Electa dal 30 marzo.

Al centro del libro, che si avvale delle illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist, c'è la storia di Antonella, famosa cosplayer, proprio come la sua autrice: la donna una mattina riceve in regalo da un fan un pacchetto avvolto in una carta stropicciata. Al suo interno una semplice carta da gioco, con una fiamma disegnata sopra. Quello che sembra un dono di poco conto ben presto darà il via a una serie di avventure: Antonella infatti dovrà indossare un costume mai visto prima e fare i conti con dei poteri spaventosi e le responsabilità che ne derivano.

"Nel corso negli ultimi 6 anni ho interpretato innumerevoli personaggi ma in 'la carta del fuoco' per la prima volta sono veramente me stessa", afferma Himorta, "Oltre alla supereroina troverete molto di me e delle mie passioni quotidiane, dai miei adorati e inseparabili cani sino alla passione per il mondo dello sport, gli eventi e la musica".