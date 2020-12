Strega Ragazze e Ragazzi di rinnova, nasce la categoria 8+

ROMA - Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi si rinnova: passa da due a tre categorie di concorso e nell'anno della pandemia, vede altre modifiche al suo regolamento. Dall'edizione 2021verrà assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Sarà possibile inviare le candidature dal 17 dicembre 2020 al 31 marzo 2021. Si aggiunge poi un premio al miglior libro d'esordio, scelto a insindacabile giudizio del Comitato scientifico fra quelli proposti dagli editori nelle tre categorie di concorso della sesta edizione.

La nuova categoria dagli 8 ai 10 anni (8+) è intermedia alle due consuete. Promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli , il Premio Strega Ragazze e Ragazzi vedrà così coinvolti nella giuria delle scuole lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni (categoria 6+), dagli 8 ai 10 anni (categoria 8+) e dagli 11 ai 13 anni (categoria 11+). Nel complesso, il premio viene assegnato dagli allievi di 160 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all'estero. Le novità sono state annunciate in un incontro online condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. "Questa nuova edizione arriva in un momento molto difficile per la scuola e per un'intera generazione di bambini e ragazzi: con la sospensione delle lezioni nella scorsa primavera e un nuovo anno scolastico dimezzato a causa della seconda ondata, il rapporto tra gli studenti e la vita scolastica quotidiana si è allentato, e anche i rapporti fra coetanei sono diventati più frammentati. Siamo preoccupati perché questa situazione acuisce le disuguaglianze e rende ancora più pesanti i condizionamenti della povertà educativa. La lettura può essere un'occasione per uscire dall'isolamento, oltre che un valido supporto per integrare la didattica a distanza" dice Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci. Sarà compito del Comitato scientifico, da lui presieduto, e composto da operatori culturali e studiosi di letteratura e editoria per l'infanzia, leggere tutti i libri e scegliere quelli che parteciperanno alla gara. Il premio sarà assegnato a giugno, nell'ambito della Bologna Children's Book Fair, quando verranno annunciate anche le tre terzine finaliste.

"Da sempre la Bologna Children's Book Fair rappresenta un vero trampolino di lancio per giovani talenti: dalla Mostra Illustratori, al premio BolognaRagazzi Award nella sua categoria Opera Prima, l'illustratore esordiente trova nella fiera il più attivo promotore della sua futura carriera" afferma Elena Pasoli, exhibition manager della Bologna Children's Book Fair. "Da oggi, grazie al nuovo riconoscimento del Premio Strega Ragazze e Ragazzi al miglior libro di esordio, anche i giovani scrittori trovano il loro palcoscenico a Bologna, di fronte a un pubblico d'eccellenza: la community internazionale del libro per ragazzi" spiega la Pasoli. Creato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge nell'assegnazione del riconoscimento circa duemila studenti fra i 6 e i 13 anni di età. I vincitori dei premi ai libri più votati nelle tre categorie e i premi ai traduttori (in caso di vittoria di libri in traduzione) saranno proclamati in autunno, a Roma, nell'ambito della campagna del Centro per il libro e la lettura "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole". "La nuova configurazione del Premio Ragazze e Ragazzi - sottolinea Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il Libro e la Lettura - spinge ancor più il pubblico degli studenti a una attiva partecipazione nei processi di lettura, rendendoli protagonisti di un piacere, quello di leggere, condiviso con i coetanei, e propedeutico al più grande piacere di sentirsi protagonisti di un evento che premia, tra loro, chi legge e chi scrive".

In linea con il rinnovamento, BPER Banca consegnerà tre riconoscimenti in denaro, destinati all'acquisto di attrezzature scolastiche, rispettivamente a una scuola che compone la giuria della categoria +6 e a una della categoria +8 per le originali attività di promozione della lettura svolte a partire dai libri finalisti, e inoltre a uno studente della giuria +11 per la migliore recensione a un libro finalista nella propria categoria di concorso. "Rafforziamo il nostro sostegno concreto - spiega Eugenio Tangerini, responsabile relazioni esterne e sostenibilità di BPER Banca - dedicandolo non solo ai piccoli lettori, con l'obiettivo di stimolarli a un'attività fondamentale per la loro crescita, ma più in generale al mondo della scuola e agli insegnanti che si impegnano ogni giorno, tra molte difficoltà, in un lavoro di formazione competente e appassionato". Grazie alla rinnovata collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, ciascun giurato riceverà un buono del valore di 5 euro per l'acquisto dei libri selezionati, mentre le scuole coinvolte riceveranno una copia per titolo dei libri finalisti a sostegno delle biblioteche d'istituto.