Le favole di Umberto Eco, la prima volta in Bulgaria

SOFIA - I racconti per bambini di Umberto Eco, tradotti in bulgaro, vengono pubblicati per la prima volta in Bulgaria dalla casa editrice List. Ne dà notizia l'agenzia Bta. Le favole 'La bomba e il generale', 'I tre cosmonauti' e 'Gli gnomi di Gnù', riunite nella raccolta 'Tre racconti', sono illustrate da Eugenio Carmi, amico e artista preferito di Umberto Eco. Le tre storie per bambini raccontano i grandi ideali degli anni Sessanta del secolo scorso. Quasi tutti i libri di Umberto Eco sono stati tradotti e pubblicati in Bulgaria. Trenta anni fa, il grande intellettuale italiano visitò il Paese balcanico. Fu insignito della laurea Honoris Causa dell'Università di Sofia.