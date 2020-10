Geronimo Stilton, al via 'Emozioni in corso'

Geronimo Stilton si concentra sulle emozioni - come conoscerle, riconoscerle e agire affinchè si realizzino i propri sogni - nell'annuale progetto istituzionale dedicato ai bambini della scuola primaria, ai loro insegnanti e alle loro famiglie che dopo averlo visto alle prese con la gentilezza e il rispetto per l'ambiente in questa edizione lo vedranno occuparsi di 'Emozioni in corso'.

E arriva anche 'Il piccolo libro delle emozioni' (Piemme), in libreria il 13 ottobre, al prezzo simbolico di 3 euro, contestualmente al lancio del progetto 'Emozioni in corso' che andrà avanti per tutto l'anno scolastico. Sul sito emozioniincorso.it si potrà scaricare gratuitamente il libro (https://www.edizpiemme.it/libri/il-piccolo-libro-delle-emozioni ) di cui Stilton propone anche una lettura ad alta voce in alcune video pillole. Destinato ai piccoli, a partire dai 6 anni, nel libro il famoso Topo che dirige L'Eco del Roditore non si tira indietro quando Ficcagenio chiede il suo aiuto per costruire una Macchina Crea-Emozioni.

Iscrivendosi al sito genitori, piccoli amici ed insegnanti potranno aderire ad altre speciali attività: scaricare materiali e schede per svolgere attività strutturando un percorso didattico personalizzato e poi giochi e attività per imparare, divertendosi, a riconoscere ed elaborare le emozioni.

Le scuole e le classi iscritte potranno partecipare anche ad un concorso ad estrazione, fino al 3 gennaio 2021, in cui verranno messe in palio una biblioteca alla settimana per la propria classe e tre incontri con Geronimo Stilton per la propria scuola (dal vivo o via web). Tutte le attività sono state sviluppate sotto la supervisione di esperti psicologi e pedagogisti e sono divise in attività da svolgere in classe e a casa e in famiglia.