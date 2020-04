Da Venezia all'Appia Antica, viaggio a fumetti

Anche i fumetti sono al centro delle tante iniziative digitali del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per promuovere la bellezza italiana e non perdere il contatto con il patrimonio culturale in questo periodo di chiusura al pubblico. Il progetto Fumetti nei Musei, ideato e curato dal Mibact e realizzato in collaborazione con la casa editrice Coconino Press, è infatti al centro del viaggio in Italia lanciato con gli hashtag #paesaggioitaliano e #viaggioinitalia.

Le sei storie di Fumetti nei Musei pubblicate il 19 aprile online per #iorestoacasa aderiscono dunque alla quarta edizione di "Art you ready?", dedicata per questa domenica alla bellezza del paesaggio italiano in tutte le sue forme. E così, se attraverso le pagine social del Mibact e di tutti i luoghi della cultura statali si viaggia nei panorami italiani con fotografie moderne e d'epoca, illustrazioni conservate nei documenti degli archivi e nei libri delle biblioteche e opere d'arte dei musei italiani, lo stesso effetto avviene sfogliando le storie realizzate da alcuni dei migliori fumettisti del nostro paese.

www.issuu.com/coconinopress è il link dove, fino alle 11.30 del 20 aprile e poi a rotazione fino a sabato 25, saranno presenti i fumetti ambientati nelle Gallerie Estensi di Modena, con la storia e i disegni di Marino Neri; nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con la storia e i disegni di LRNZ; nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei, con la storia e i disegni di Miguel Angel Valdivia; nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, con la storia e i disegni di Alice Socal; nel Pacro Archeologico dell'Appia Antica, con la storia e i disegni di Gud; nel Museo delle Civiltà, con la storia e i disegni di Manfredi Ciminale.