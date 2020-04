Coronavirus-Un libro per bambini, gratis su sito edizioni El

Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia RobertsSpiegare, Coronavirus-Un libro per bambini' (Emme Edizioni), con illustrazioni di Axel Scheffler Spiegare ai bambini l'emergenza che stanno vivendo con il Covid 19. Non è facile ma ci prova 'Coronavirus - Un libro per bambini' scaricabile gratuitamente su www.edizioniel.com., pubblicato dall'inglese Nosy Crow e in Italia da Emme Edizioni.

Cos'è il virus? Come mai è importante lavarsi le mani e stare a casa? Perché è normale provare sentimenti come la paura, la preoccupazione, la noia? Realizzato con la preziosa collaborazione di autori esperti, una consulenza scientifica di alto livello e le illustrazioni di Axel Scheffler, papà del long seller il Gruffalò, il libro risponde in maniera semplice e diretta alle domande e ai timori dei più piccoli.

"C'è una parola nuova che forse hai sentito" racconta il libro. E spiega: "questa parola è la ragione per cui non stai andando a scuola. È la ragione per cui non puoi uscire quasi mai, né andare a trovare i tuoi amici. Potrebbe essere la ragione per cui l'adulto o gli adulti che si occupano di te sono a casa".

Tutti i professionisti hanno lavorato in tempi stretti e a titolo completamente gratuito, tra cui, oltre ad Axel Scheffler, Graham Medley, Professor of Infectious Disease presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine; Sara Haynes e Alex Lundie, preside e vicepreside della Arnhem Wharf Primary School di Londra.