JK Rowling lancia il portale Harry Potter per bimbi a casa

NEW YORK - Un po' della magia di Harry Potter per intrattenere i bambini costretti a casa dal coronavirus. J.K. Rowling ha lanciato infatti un portale a tema del maghetto più famoso al mondo, 'Harry Potter at Home', il quale vuole essere anche uno strumento educativo a disposizione di insegnanti, costretti a lezioni online, e genitori che in molti casi hanno dovuto loro stesso improvvisarsi educatori vista la chiusura delle scuole. Il portale comprende articoli, video, puzzle e una versione in audiolibro di 'Harry Potter e la pietra filosofale', disponibile in lingue diverse in modo del tutto gratuito.

"I genitori, gli insegnanti e badanti impegnati nel riuscire a far divertire e a tenere interessati i bambini mentre sono in lockdown potrebbero aver bisogno di un po' di magia - ha detto la Rowling in un comunicato -. Per oltre vent'anni, Hogwarts (l'istituto scolastico immaginario che costituisce l'ambientazione principale dei romanzi Harry Potter) ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani, nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete".