Premio Strega Poesia, ecco la cinquina della prima edizione

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Sono Silvia Bre, Le campane (Einaudi), Umberto Fiori, Autoritratto automatico (Garzanti), Vivian Lamarque, L'amore da vecchia (Mondadori), Stefano Simoncelli, Sotto falso nome (Pequod), Christian Sinicco, Ballate di Lagosta (Donzelli) i cinque libri finalisti della prima edizione del Premio Strega Poesia. La cinquina è stata annunciatia oggi al Salone del Libro di Torino in un incontro condotto da Neri Marcorè. Il Comitato scientifico, composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta, ha scelto i finalisti tra i 135 candidati.

Un'ampia giuria composta da personalità della cultura sceglierà l'opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il 5 ottobre 2023 a Roma, al Tempio di Venere, all'interno del Parco archeologico del Colosseo. "Dopo oltre settant'anni dalla sua nascita, il Premio Strega, divenuto frattanto il più ambito e prestigioso riconoscimento letterario italiano, cui si sono aggiunte negli ultimi decenni altre manifestazioni dedicate alla letteratura europea, alla produzione editoriale per l'infanzia e l'adolescenza, ha deciso di misurarsi con quella che è forse la forma di più elevata della creazione artistica in ambito letterario. Nasce il Premio Strega Poesia e la cinquina dei finalisti inizia al Salone di Torino il lungo viaggio che si concluderà in autunno con la proclamazione del primo vincitore" ha detto Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. "Siamo molto contenti di partecipare a questa nuova iniziativa del Premio Strega, che da oltre settant'anni accompagniamo in ogni sua manifestazione e che a breve ospiteremo a Benevento per la selezione della cinquina del Premio per la narrativa" ha sottolineato Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento. "Il libro più votato riceverà un premio speciale offerto da Bper Banca. Con questa operazione il nostro obiettivo è quello di promuovere la lettura sfruttando la leva potente ed emozionante della poesia" ha spiegato Gilberto Borghi, responsabile delle relazioni esterne della banca. È stata inoltre annunciata la collaborazione con il Gabinetto Vieusseux, fondato a Firenze nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux. "Nel rilancio del Gabinetto Vieusseux non poteva mancare la collaborazione con il Premio Strega - ha detto il presidente Riccardo Nencini. - Il Premio scopre e promuove talenti letterari, noi ne conserviamo e valorizziamo il patrimonio e il talento facendoli conoscere. I poeti finalisti saranno ospiti del Vieusseux a Firenze. Giuro che ne faremo buon uso".

La prima edizione del Premio è accompagnata dall'immagine realizzata da Alessandro Sanna, risultato della performance di live painting realizzata il 21 marzo alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, in occasione della giornata mondiale della poesia. La cinquina sarà ospite in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura: il 27 maggio, 38° parallelo, Marsala; 3 giugno, Cervo Ti Strega, Cervo; 14 luglio, Museo Maxxi, L'Aquila; 13-17 settembre Pordenonelegge, Pordenone. (ANSA).