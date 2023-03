Strega Poesia, da Damiani a Bre parte con 135 libri

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 21 MAR - Parte con 135 opere il Premio Strega Poesia. A concorrere alla prima edizione sono 82 poeti e 53 poete con libri pubblicati tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Il più giovane è nato nel 2003 e il più anziano nel 1939. Nella long list di proposte - che supera quella del Premio Strega Narrativa che quest'anno ha visto 80 titoli segnalati dagli Amici della Domenica - figurano autori e autrici conosciute come Claudio Damiani, Lello Voce, Vivian Lamarque, Gabriella Sica, Silvia Bre, Viviana Viviani ma anche poete e poeti da scoprire e che si muovono in più confini come ha fatto notare il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Ed ecco il Premio Strega narrativa 1979 Ferdinando Camon, il fumettista e illustratore Elio Bonaccorso; il traduttore italiano di Bob Dylan, Alessandro Carrera; l'influencer Giorgia Soleri, autrice della raccolta di poesie 'La signorina Nessuno'; il musicista e compositore Marco Castoldi, in arte Morgan e il poeta e musicista Umberto Fiori. "Vogliamo creare un link tra il Premio Strega Narrativa e il Premio Strega Poesia. Tra poeti e narratori non ci devono essere troppe barriere" ha spiegato Petrocchi.

Dei 135 titoli, 120 sono stati presentati dagli editori e 15 sono stati richiesti dal Comitato scientifico, alla scadenza del 28 febbraio 2023.

Alla fine del mese di aprile 2023 verrà resa nota una prima rosa di titoli, che non è ancora stato stabilito quanti saranno, che accederanno alla selezione della cinquina. I cinque libri finalisti saranno annunciati il 19 maggio al Salone del Libro di Torino e saranno scelti dal Comitato scientifico. Un'ampia giuria composta da personalità della cultura, non necessariamente del mondo della poesia, determinerà l'opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il 5 ottobre, a Roma, al Tempio di Venere, all'interno del Parco archeologico del Colosseo.

Il nuovo Strega Poesia e le prossime tappe del premio sono state annunciate il 21 marzo, nella Giornata mondiale della Poesia, nella sede della Fondazione Bellonci a Roma, dal presidente Giovanni Solimine e da Petrocchi alla presenza di alcuni membri del Comitato scientifico composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta.

Nella sua Giornata, la poesia è stata celebrata alla Fondazione Bellonci da Sergio Rubini che ha letto una selezione di versi di autrici e autori del Novecento, da Saba a Montale, da Alda Merini ad Amelia Rosselli, da Sandro Penna a Ingeborg Bachmann a Wisława Szymborska a Patrizia Cavalli e Pier Paolo Pasolini, mentre in un'altra stanza l'illustratore Alessandro Sanna si esibiva in un live painting. "La poesia è una luce in un buio infinito" ha detto Sanna.

"E' il primo evento che facciamo dopo il restauro di Casa Bellonci, reso possibile grazie al contributo di Roma Capitale.

Lo facciamo accostandoci con umiltà alla poesia che è la forma più elevata di espressione letteraria , ma con la determinazione che il Premio Strega ha conquistato negli anni" ha sottolineato Solimine. "Vorremmo creare un senso di continuità tra lo Strega Narrativa e lo Strega Poesia. Esistono tantissimi poeti e un'infinità di case editrici ed esiste dunque anche un pubblico potenziale di poesia che finora non si è creato. Con il Premio Strega Poesia vogliamo creare questa possibilità e fare nuove scoperte" ha spiegato la Mazzucco. "C'è tanta poesia e anche di autori che non avevo mai sentito nominare" ha spiegato la Calandrone. "Questa è un'edizione pilota, può essere che ci saranno degli aggiustamenti" ha spiegato Laura Pugno e Cortellessa ha fatto notare che "ancora oggi è la poesia che detiene il governo della lingua".

Come da tradizione dello Strega, la cinquina sarà ospitata in diverse località italiane: il 27 maggio a 38° parallelo, a Marsal; il 3 giugno a Cervo Ti Strega, a Cervo; il 14 luglio al Museo Maxxi a L'Aquila e il 13/17 settembre a Pordenonelegge, a Pordenone. (ANSA).