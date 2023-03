'Guarire con le parole', esercizi di scrittura di Rupi Kaur

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - RUPI KAUR, GUARIRE CON LE PAROLE (TRE60, PP 320, EURO 20,00) Torna la poetessa e performer Rupi Kaur, autrice del fenomeno letterario 'milk and honey', con un libro diverso dai precedenti: 'Guarire con le parole', che esce il 4 aprile per tre60 nella traduzione di Alessandro Storti. E' una raccolta di esercizi di scrittura ideati e guidati dalla stessa Kaur per ispirare creatività e guarigione. Sono forme di scrittura che aiutano ad esplorare traumi di natura psicologica, emotiva o sentimentale e ad attingere al proprio mondo interiore.

"L'idea di questo libro mi è venuta, alcuni anni fa, mentre tenevo laboratori di scrittura. Era un periodo carico d'angoscia e d'incertezza e avevo un forte desiderio di connettermi con altre persone, perché in fin dei conti non abbiamo altro che il nostro prossimo come punto di riferimento" spiega Rupi Kaur.

"Quei laboratori mi hanno fatto capire che per molti di noi non è così facile ritagliarsi dieci minuti per scrivere. Quando ho invitato i miei lettori a condividere le loro opere, sono rimasta ammutolita davanti alla loro creatività. Non c'era una sola persona le cui parole non mi lasciassero di stucco. È stato pazzesco vedere cosa riuscivano a inventarsi in un esercizio di scrittura di dieci minuti. Spero che tu, tramite questi esercizi, abbia modo d'imparare qualcosa di te, e farti un'idea del potere di cui sei in possesso" sottolinea la poetessa canadese di origine indiana, seguita da milioni di follower in tutto il mondo.

"Mi auguro che questo libro diventi per te uno spazio per riflettere, elaborare e crescere. Le nostre voci sono potentissime. Spero che tu ti renda conto di quant'è forte la tua" afferma Kaur che a 21 anni ha scritto, illustrato e autopubblicato la sua prima raccolta di poesie, 'milk and honey'. Successivamente sono uscite 'the sun and her flowers' e 'home body'. I suoi libri sono pubblicati in Italia da tre60, sono stati tradotti in più di quaranta lingue e hanno venduto oltre dodici milioni di copie. (ANSA).